Дэнни Бойл снял сериал про Sex Pistols

Лондон, 70-е. Под "Moonage Dream" Дэвида Боуи патлатый юноша крадет инструменты прямо со сцены зала Hammersmith Odeon, на которой сам Боуи буквально только что выступал (на микрофоне даже осталась его помада).

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Юношу зовут Стив Джонс (Тоби Уоллес), на завтра у его (пока безымянной) группы, где он вроде как за басиста, назначена первая репетиция. Играть и петь никто толком не умеет, но оно и не важно, дело как-то сразу спорится. Пара аккордов — наклевывается песенка. За пинтой в пабе выдумывается имидж пофигистов из рабочего класса.

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В магазинчике с броским названием "SEX" помимо концертных штанов отыскивается будущий менеджер, продюсер и мозг всей операции Малкольм Макларен (Томас Броди-Сангстер). У фронтмена Green Day Билли Джо Армстронга есть известная байка про фаната, который остановил его как-то на улице и поинтересовался, что есть панк. В ответ Армстронг пнул ближайший мусорный бак и сообщил, что вот это панк и есть.

Когда собеседник добил тот же бак и уточнил, действительно ли это панк, Армстронг заметил, что тут уже не панк, а мода.

Сериал Дэнни Бойла "Пистол", снятый по мемуарам Джонса, тоже скорее мода, чем панк, — не анархистский самиздат, а гламурный глянец. Все в нем семь раз отмерено — и этот холодный расчет заметно остужает бунтарский пыл. Но в случае с Sex Pistols, которые вообще-то сами были в первую очередь продюсерским проектом, а не стихийным (зато великолепно таковым прикидывались), это даже уместно.

Оценки "Пистола" разделились примерно поровну — вполне справедливо. Сценарий основного затейника Крэйга Пирса ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Великий Гэтсби") слабоват: на правах главного героя довольно объемно выведен сам Джонс, с остальными дела обстоят куда более прискорбно.

Помимо "пистолов" и Макларена в шоу фигурируют, понятно, Вивьен Вествуд, Крисси Хайнд из The Pretenders, Мик Джонс, Памела Рук (ее изображает Мэйси Уильямс), Нэнси Спанджен и другие замечательные граждане. Но именно что фигурируют — своей жизни за пределами истории взлета и падения Sex Pistols они практически не имеют, хотя отдельный сериал можно делать про каждого и каждую.

Имеющихся шести эпизодов в принципе совершенно не хватает для внятного описания контекста. Из сериала, скажем, будет сложно выяснить, чем конкретно все так уж недовольны: страна серая, режим фашистский, а что в них серого и фашистского — не распространяются, ограничиваясь какими-то общими фразами. В результате выходит ни туда ни сюда - для убежденных фанатов, которые и так в материале, тут возмутительно мало вообще всего, для совсем неподготовленных лиц сериал, вполне вероятно, окажется занудной скукотищей, даром что короткой.

Все это вроде как компенсируется ударной дозой Бойловского фиглярства: подчеркнуто дерзкий монтаж Джона Харриса ("Большой куш"), вкрапления всякой хроники и смешных вырезок из кино, мечтательно подразмытый кадр 4:3, хит-парад в саундтреке (Джонни Роттен рисует на майке с Pink Floyd фразу "Я ненавижу" — под песню Pink Floyd, конечно).

Со стилистической вакханалией и манерностью в "Пистоле", в общем, явный перебор (на заставке с названием каждый раз раздается — что бы вы думали — пистолетный выстрел), как если бы речь шла не про грязных панков, а про каких-то там глэм-рокеров. Но, опять же, если вдаваться в природу самого коллектива, получится, что вроде так и надо.

Сам Роттен, который давно уже просто Джон Лайдон и заведует великой группой Public Image Ltd., сериал заблаговременно разругал ("Самое неуважительное дерьмо, с каким мне приходилось сталкиваться") и даже безуспешно посудился с остальными участниками Sex Pistols за запрет на использование их музыки в шоу.