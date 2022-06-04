Какие сериалы посмотреть в июне

Составлен топ-10 сериалов в разных жанрах на лето. Зрители увидят возвращение на экраны «Академии Амбрелла», «Пацанов», «Ирма Веп», а также многое другое.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В начале июня зрители вновь увидят любимый сериал «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской. Пятый сезон станет финальным»,

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– сообщает «Стархит».

Русский сериал «ИП Пирогова» предназначен для любителей кулинарных шоу. В финальном сезоне героиня будет возвращать кондитерскую и любовь, выбирая между двумя претендентами.

Спустя два года еще один американский сериал вернется на экраны – «Академия Амбрелла». В главных ролях снимаются Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и Эллиот Пейдж, который интересен тем, что недавно был Эллен Пейдж. В 2021 году звезда заявила, что транс-мужчина. В фильме Пейдж исполнял роль девушки. Теперь в сериале появится Виктор.

Для любителей авантюр рекомендован к просмотру сериал «Бумажный дом: Корея» – о попытках ограбить монтетный двор.

Любителям фильмов про власть может понравиться британское кино о Елизавете Первой «Стать Елизаветой». Создатели называют жанр исторической драмой. В ролях: Алисия фон Ритберг, Ромола Гарай, Джессика Рейне, Том Каллен.

Еще один русский сериал в подборке сериалов на июнь «Женщина в состоянии развода». В ролях – Мария Машкова, Данила Якушев, Артем Ткаченко, Екатерина Копанова.

В «Стархит» отмечают, что фильм может понравиться тем, кому ближе к 30 годам. Поклонники романтических историй из Турции смогут увидеть сериал «Шито-крыто». В главных ролях эффектный брюнет Халит Озгюр Сари, известный по драме «Мои братья, мои сестры». Коллегу же сыграет звезда «Черно-белой любви» Унсал Синем.

А для фанатов вселенной Marvel в США сняли «Мисс Марвел». Главная героиня защищает город от зла.Иман Веллани, Алисия Райнер, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер.

«Этим летом я стала красивой» – название нового американского сериал о первой любви. Интересно, что это экранизация одноименного романа Дженни Хан.