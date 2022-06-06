В Netflix расплакались от наработок «Очень странных дел»

Во время беседы братья Даффер рассказали о впечатлениях руководителей Netflix от пятого сезона сериала. Если верить словам братьев, некоторые из Netflix даже расплакались, настолько этот момент был эмоциональным.

У нас есть наработки пятого сезона, мы передали их Netflix, и они действительно хорошо все приняли. Это конец истории. Я видел плачущих руководителей, а ранее такого не было. Это было дико. По большей части это связано даже не с самой историей, а с фактом её окончания.