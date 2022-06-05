Голливудский режиссер снимет сериал для очков смешанной реальности

Apple привлекла популярных голливудских режиссеров, таких как Джон Фавро, для разработки эксклюзивного видеоконтента для своей гарнитуры смешанной реальности, сообщает The NYT.

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Отмечается, что Фавро перенесет в виртуальную реальность свой документальный телесериал о динозаврах "Доисторическая планета", выпущенный на стриминговой площадке Apple TV+. Премьера сериала состоялась 23 мая 2022. Разработкой проекта занимался отдел естествознания BBC, а за музыку к сериалу отвечал Ханс Циммер.

Джон Фавро является продюсером многих проектов киновселенной Marvel, "Книги джунглей", сериалов по "Звездным войнам", он также известен благодаря роли Хэппи Хогана в фильмах "Железный человек" и "Человек паук".

Выход нового устройства от Apple намечен на 2023 год. На данный момент Apple не делилась подробностями о грядущей платформе. Ожидается, что первая официальная информация может появиться на конференции WWDC 2022, которая начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.