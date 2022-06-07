Стартовали съемки второго сезона сериала «Локи»

Создатели сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном объявили, что начали съёмочный процесс второго сезона. Неясно, сколько времени он продлится, однако фанатам не стоит ждать его выхода в 2022 году — съёмочный процесс обычно занимает несколько месяцев, а затем ещё какое-то время уходит на монтаж и создание спецэффектов.