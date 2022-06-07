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19 минут назад

Стартовали съемки второго сезона сериала «Локи»

Чемпионат.comиещё 3

Создатели сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном объявили, что начали съёмочный процесс второго сезона. Неясно, сколько времени он продлится, однако фанатам не стоит ждать его выхода в 2022 году — съёмочный процесс обычно занимает несколько месяцев, а затем ещё какое-то время уходит на монтаж и создание спецэффектов.

Стартовали съемки второго сезона сериала «Локи»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Второй сезон будет посвящён последствиям первого сезона и ещё глубже раскроет главного героя. События сиквела «Доктора Стрэнджа» также повлияют на будущее сериала, ранее об этом сообщал шоураннер Майкл Уолдрон. Помимо Хиддлстона, к своим ролям вернутся Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер) и Оуэн Уилсон (Мобиус).

Первый сезон ранее был самой успешной премьерой в сервисе Disney+ — первую серию посмотрели 2,5 млн домохозяйств. Только в начале июня этот результат смог превзойти «Оби-Ван Кеноби».

Сериалы,Оуэн Уилсон,Том Хиддлстон,
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