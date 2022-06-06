Авторы "Клиники" пообещали снять реюнион сериала

Авторы и звезды сериала "Клиника" на фестивале киноиндустрии ATX TV Festival рассказали о возможном реюнионе проекта. Об этом пишет Deadline.

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На встречу с поклонниками проекта пришли шоураннер "Клиники" Билл Лоуренс и актеры Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чолк, Джон Макгинли, Джуди Рейес и Нил Финн. По словам Фейсона, все они хотят снова поработать вместе, однако речь не идет о полноценном новом сезоне шоу.

"Может быть, это будет фильм, что-то, что можно снять за несколько месяцев", - сказал артист, добавив, что для этого Лоуренс должен найти время на "Клинику".

Шоураннер согласился с этим и пообещал, что реюнион будет снят. На вопрос о том, чем бы персонажи занялись сегодня, ответила актриса Джуди Рейес.