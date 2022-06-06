Сериал «Оби-Ван Кеноби» могут продлить на второй сезон

Успех первых трёх эпизодов сериала « Оби-Ван Кеноби » может стать прекрасным поводом для создания второго сезона шоу. Авторитетный фан-сайт Making Star Wars опубликовал сообщение о том, что Lucasfilm, возможно, уже сейчас активно работает над продолжением нашумевшего проекта на Disney+. Пока вышло всего три эпизода, но, судя по всему, сериал уже стал хитом для потокового сервиса, хотя и не без некоторых противоречий.

Так, актриса Мозес Ингрэм стала объектом расистских оскорблений со стороны сетевых троллей. Однако коллеги Юэн МакГрегор, «Мандалорианец» Педро Паскаль и Ахмед Бест не дали её в обиду. Несмотря на негативные отзывы, сериал, похоже, пришёлся по душе многим поклонникам, которые с нетерпением ждали новых приключений с участием бывшего мастера-джедая. Показатели оказались настолько хорошими, что Lucasfilm не упустит возможности ещё раз заработать на кассовом проекте. Сам МакГрегор недавно заявил, что ему было бы интересно вновь сыграть главного героя. «Если у нас будет возможность сделать это снова, я буду только за», — сказал актёр.