Актер из "Энди Мак" приговорен к 2 годам тюрьмы за домогательства к подростку

Суд Солт-Лейк-Сити принял решение приговорить актера Стоуни Уэстморленд к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Артист признан виновным в домогательствах к 13-летнему мальчику. Изначально ему грозило 10 лет тюрьмы, но в итоге правоохранительные органы смягчили приговор. Уэстморленд играл дедушку в ситкоме Disney Channel "Энди Мак".

Актера уволили после того, как ему предъявили обвинения за попытку склонить ребенка к виртуальному половому акту. Также артисту было предъявлено около шести обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

В судебных документах указано, что Уэстморленд начал онлайн-общение с пользователем, который был несовершеннолетним "в интернет-приложении, используемом для знакомств и встреч с людьми с целью участия в сексуальной активности".