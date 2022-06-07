Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Создатели ситкома «Клиника» хотят снять продолжение

Мир24

Создатель «Клиники» Билл Лоуренс встретился с актерами сериала, и вместе они решили, что хотели бы снова сняться в белых халатах. Будет ли это эпизод-воссоединение или полнометражный сиквел – пока неизвестно, пишет CNN.

Создатели ситкома «Клиника» хотят снять продолжение
Фото: Мир24Мир24

Вместе с Заком Браффом, Дональдом Фэйсоном, Сарой Чак, Джоном Макгинли, Джуди Рейес и Нилом Флинном Лоуренс оказался на фестивале киноиндустрии в Остине, штат Техас. Встреча прошла в теплой атмосфере.

«Я думаю, что мы все хотим перезагрузки и хотим снова работать вместе, но это не может быть полный сезон. Может быть, как фильм или что-то, что мы могли бы снять за несколько месяцев»,

– сказал исполнитель роли хирурга Кристофера Терка Дональд Фэйсон.

Он объяснил, что в связи с занятостью Лоуренса, приходится смиряться с тем, что надо ждать, когда он найдет время на совместную работу.

Сам же создатель заявил, что команда собирается сделать это, потому что «людям еще не все равно» и «нам нравится проводить время вместе».

Сериалы,Клиника,Дональд Фэйсон,Нил Флинн,Джуди Рейес,Билл Лоуренс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители