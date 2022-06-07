Создатели ситкома «Клиника» хотят снять продолжение

Создатель «Клиники» Билл Лоуренс встретился с актерами сериала, и вместе они решили, что хотели бы снова сняться в белых халатах. Будет ли это эпизод-воссоединение или полнометражный сиквел – пока неизвестно, пишет CNN.

Фото: Мир24 Мир24

Вместе с Заком Браффом, Дональдом Фэйсоном, Сарой Чак, Джоном Макгинли, Джуди Рейес и Нилом Флинном Лоуренс оказался на фестивале киноиндустрии в Остине, штат Техас. Встреча прошла в теплой атмосфере.

«Я думаю, что мы все хотим перезагрузки и хотим снова работать вместе, но это не может быть полный сезон. Может быть, как фильм или что-то, что мы могли бы снять за несколько месяцев»,

– сказал исполнитель роли хирурга Кристофера Терка Дональд Фэйсон.

Он объяснил, что в связи с занятостью Лоуренса, приходится смиряться с тем, что надо ждать, когда он найдет время на совместную работу.