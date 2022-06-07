Netflix назвал дату выхода сериала «Песочный человек»

Стриминговый сервис Netflix готов представить свой новый проект, который уже получил дату выхода. Речь идет о сериале под названием «Песочный человек», в основу которого был заложен оригинальный комикс Нила Геймана.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В центре сюжета будет фигурировать плененный повелитель царства снов Морфей. Данную роль исполнит Том Стэрридж. После своего освобождения ему предстоит столкнуться с другими мифологическими представителями данного мира.

Насколько высоко данный проект может оценить зрительская аудитория на данный момент сказать сложно. Ведь многие уже успели выразить свое недовольство касательно актёрского состава, из-за чего Гейману неоднократно приходилось отстаивать свое решение.