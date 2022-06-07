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1 час назад

Netflix назвал дату выхода сериала «Песочный человек»

FBM.ru

Стриминговый сервис Netflix готов представить свой новый проект, который уже получил дату выхода. Речь идет о сериале под названием «Песочный человек», в основу которого был заложен оригинальный комикс Нила Геймана.

Netflix назвал дату выхода сериала «Песочный человек»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В центре сюжета будет фигурировать плененный повелитель царства снов Морфей. Данную роль исполнит Том Стэрридж. После своего освобождения ему предстоит столкнуться с другими мифологическими представителями данного мира.

Насколько высоко данный проект может оценить зрительская аудитория на данный момент сказать сложно. Ведь многие уже успели выразить свое недовольство касательно актёрского состава, из-за чего Гейману неоднократно приходилось отстаивать свое решение.

Проект появится на стриминговой платформе Netflix 5 августа нынешнего года. Дату релиза на панели с актерами в рамках Netflix Geeked Week объявил сам Гейман. В ходе мероприятия был продемонстрирован ролик-анонс и новый постер сериала.

Сериалы,Песочный человек,Нил Гейман,Netflix,
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