В Сети вышел первый тизер сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала режиссера Тима Бёртона «Уэнсдэй», который рассказывает о повзрослевшей девочке по имени Уэнсдэй из знаменитой семейки Адамс.

По сюжету киноленты, Уэнсдэй сталкивается с тайной, которая способна прояснить многие события, связанные с ее семьей. Зрителей сериала ожидают захватывающие расследования девочки и большое количество сверхъестественного.