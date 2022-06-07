В Сети вышел первый тизер сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала режиссера Тима Бёртона «Уэнсдэй», который рассказывает о повзрослевшей девочке по имени Уэнсдэй из знаменитой семейки Адамс.
По сюжету киноленты, Уэнсдэй сталкивается с тайной, которая способна прояснить многие события, связанные с ее семьей. Зрителей сериала ожидают захватывающие расследования девочки и большое количество сверхъестественного.
Главные роли в картине исполнят Кристина Ричи, Дженна Ортега и Джейми МакШейн.
Выход сериала запланирован на Netflix осенью 2022 года.