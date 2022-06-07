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11 минут назад

В Сети вышел первый тизер сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона

runews24.ruиещё 1

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала режиссера Тима Бёртона «Уэнсдэй», который рассказывает о повзрослевшей девочке по имени Уэнсдэй из знаменитой семейки Адамс.

В Сети вышел первый тизер сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона
Фото: runews24.rurunews24.ru

По сюжету киноленты, Уэнсдэй сталкивается с тайной, которая способна прояснить многие события, связанные с ее семьей. Зрителей сериала ожидают захватывающие расследования девочки и большое количество сверхъестественного.

Главные роли в картине исполнят Кристина Ричи, Дженна Ортега и Джейми МакШейн.

Выход сериала запланирован на Netflix осенью 2022 года.

Сериалы,Джейми Макшейн,Дженна Ортега,Тим Бертон,Netflix,
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