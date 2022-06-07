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33 минуты назад

Третий сезон сериала «Тед Лассо» может стать последним

Чемпионат.com

В интервью изданию Sunday Times сценарист и исполнитель роли вечно недовольного Роя Кента Бретт Голдстин заявил, что изначальный сценарий включал в себя три сезона.

Третий сезон сериала «Тед Лассо» может стать последним
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы писали сценарий третьего сезона так, как будто он станет финальным для всего сериала. Мы изначально и планировали так закончить шоу. Спойлер: все умрут.

При этом ещё в прошлом году исполнитель главной роли Джейсон Судейкис отмечал, что если у создателей появятся действительно интересные идеи для продолжения, а Apple даст создателям денег на их задумку, то он не против вернуться к своему персонажу. Вполне возможно, Голдстин просто лукавит и шоу не закончится так быстро.

Съёмки третьего сезона стартовали в начале марта. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин и другие актёры. Премьера третьего сезона должна состояться до конца 2022 года на Apple TV+.

Сериалы,Джейсон Судейкис,Apple,
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