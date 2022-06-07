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3 часа назад

Amazon показала предков хоббитов из сериала "Властелин колец"

Газета.Ruиещё 1

Платформа Amazon показала новые кадры из сериала "Властелин колец: Кольца власти", на которых изображены предки хоббитов. Изображения опубликовало издание Empire.

Amazon показала предков хоббитов из "Властелина колец"
Фото: EmpireEmpire

Предки хоббитов мохноноги, по сюжету, перемещаются на деревянных фургонах вслед за хорошей погодой.

Известно, что у сценаристов шоу есть материал для пяти сезонов сериала по "Властелину колец".

Ранее студия Amazon показала первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. Премьера "Колец власти" запланирована на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video, всего в первом сезоне шоу будет 8 эпизодов. "Кольца власти" уже официально продлены на второй сезон, возможно, в сериале будет пять сезонов.

Сериалы,Amazon,
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