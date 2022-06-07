Amazon показала предков хоббитов из "Властелина колец"

Ранее студия Amazon показала первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. Премьера "Колец власти" запланирована на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video, всего в первом сезоне шоу будет 8 эпизодов. "Кольца власти" уже официально продлены на второй сезон, возможно, в сериале будет пять сезонов.