Вышел первый тизер сериала о наследнице семейки Аддамс

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер будущего сериала Тима Бертона о повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс. Зрители увидели, как выглядит главная героиня, а также живая кисть руки – Вещь.

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Согласно сюжету, дочь Мортиши и Гомеса повзрослела, съехала от родителей и поступила в академию «Невермор». Скучающая героиня стала развлекать себя расследованием мистических загадок. Одна из тайн коснулась ее необычной семьи.

Роль Уэнсдэй Аддамс сыграла 19-летняя актриса Дженна Ортега. Экранными родителями главной героини стали Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.