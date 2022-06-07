Вышел первый тизер сериала о наследнице семейки Аддамс

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер будущего сериала Тима Бертона о повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс. Зрители увидели, как выглядит главная героиня, а также живая кисть руки – Вещь.
Согласно сюжету, дочь Мортиши и Гомеса повзрослела, съехала от родителей и поступила в академию «Невермор». Скучающая героиня стала развлекать себя расследованием мистических загадок. Одна из тайн коснулась ее необычной семьи.
Роль Уэнсдэй Аддамс сыграла 19-летняя актриса Дженна Ортега. Экранными родителями главной героини стали Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.
Съемки сериала завершились в марте 2022-го. Но дата выхода первого эпизода пока не определена.
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