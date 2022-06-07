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16 минут назад

Названа дата премьеры нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Игромания.ру

Канал AMC объявил дату премьеры нового спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием «Истории ходячих мертвецов» — 14 августа.

Названа дата премьеры нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это мини-сериал из шести эпизодов, каждый из которых будет рассказывать про новых героев в мире, где случился зомби-апокалипсис.

В сериях чуть больше затронут тему местной мифологии, показав новые локации вселенной.

Роли в проекте исполнили: Оливия Манн, Терри Крюс, Паркер Поузи, Джиллиан Белл, Эмбет Дэвидц и так далее.

Кроме того, в шоу вернётся Саманта Мортон, исполнявшая роль Альфы в оригинальном шоу — предполагается, что новый проект расскажет о её прошлом.

При этом основной сериал завершится в этом году на 11 сезоне, однако история Дэрила (Норман Ридус) следом продолжится в ещё одном спин-оффе.

Сериалы,Оливия Манн,Терри Крюс,Саманта Мортон,Джиллиан Белл,
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