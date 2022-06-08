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23 минуты назад

О каннибале Арми Хаммере снимут сериал

Экспресс газета

О 35-летнем актере Арми Хаммере («Социальная сеть», «Белоснежка: Месть гномов», «Агенты А.Н.К.Л.») снимут документальный сериал. Такой чести он удостоился не благодаря своему творчеству или популярности у зрителей, а из-за одного из самых громких скандалов в истории Голливуда.

О каннибале Арми Хаммере снимут сериал
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В январе 2021 году бывшая герлфренд актера Кортни Вучекович опубликовала скриншоты переписки с Хаммером. Он не скрывает, что в отношениях с девушками обожает кровь и насилие. И даже надеется с одной из подружек стать каннибалом. И несколько месяцев измывался он и над Кортни. В результате бедняжка на 30 дней загремела в психушку.

Оказалось, что так Арми вел себя со всеми женщинами. Скажем, он ножом вырезал на лобке модели Пейдж Лоренце букву «А». И уговаривал ее удалить два ребра, чтобы он мог их съесть.

Теперь о потенциальном людоеде снимут сериал «Дом Хаммеров». На примере пяти поколений авторы проследят, как Арми дошел до жизни такой. Они считают, что мужские представители рода подверглись «разрушительному воздействию привилегий».

Красавчик и правда баловень судьбы. Его отец - мультимиллионер, дед - миллиардер Арманд Хаммер, вывозивший из послереволюционной России культурные ценности в обмен на карандаши. Прабабушка - русская актриса и певица Ольга Вадина, дочь генерала царской армии Вадима Рута. С такими предками любой пустил бы кровь простолюдинкам.

Сериалы,Белоснежка: Месть гномов,Социальная сеть,Агенты А.Н.К.Л.,Арманд Хаммер,
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