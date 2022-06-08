Сериал «Люся» отмечен на международном кинофестивале в Японии

Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус.
Несмотря на западные санкции и «отмену» русской культуры, отечественный сериал «Люся» принял участие в Международном фестивале короткометражного кино в Токио.
Более того, ж.юри мероприятия высоко оценило российский проект, который в итоге вошел в ТОП-6проектов майского каталога TISFF (Tokyo International Short Film Festival).
Помимо Козловского и Асмус в сериале снимались Дарья Савельева, Григорий Верник и Максим Виторган.
Режиссером картины стал Иван Твердовский, известный по таким проектам, как «Зоология», «Конференция» и «Класс коррекции».