Сериал «Люся» отмечен на международном кинофестивале в Японии

Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус.

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Несмотря на западные санкции и «отмену» русской культуры, отечественный сериал «Люся» принял участие в Международном фестивале короткометражного кино в Токио.

Более того, ж.юри мероприятия высоко оценило российский проект, который в итоге вошел в ТОП-6проектов майского каталога TISFF (Tokyo International Short Film Festival).

Помимо Козловского и Асмус в сериале снимались Дарья Савельева, Григорий Верник и Максим Виторган.