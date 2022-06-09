Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале

Филипп Киркоров сыграл российского императора Петра I в комедийном историческом веб-сериале, снятом в формате скринлайф. Премьера проекта состоялась к 350-летию со дня рождения правителя, сообщает пресс-служба компании "BAZELEVS".
"Мы попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал. Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня — через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой — получил свойственную интернет-культуре ироничность. Нам интересно попробовать изложить таким образом и другие исторические эпизоды",
— процитировали в пресс-службе генпродюсера студии "BAZELEVS" Лалу Рустамову.
Премьера проекта состоялась в четверг в "Одноклассниках". Главный герой комедийного веб-сериала Петр I ведет видеоблог, строит маршрут путешествия в Европу через сервис онлайн-карт, переписывается с другими историческими личностями в мессенджерах. Образ императора воплотил на экране Филипп Киркоров.
"Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. Ну, а что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского",
— поделился артист.