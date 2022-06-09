Киркоров сыграл Петра I в комедийном сериале

"Мы попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал. Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня — через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой — получил свойственную интернет-культуре ироничность. Нам интересно попробовать изложить таким образом и другие исторические эпизоды",