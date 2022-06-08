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3 часа назад

В последнем сезоне «Очень странных дел» герои сильно повзрослеют

Чемпионат.com

4-й сезон «Очень странных дел» ещё не закончился, а шоураннеры братья Даффер уже делятся деталями продолжения. По их словам, между событиями четвёртого и пятого сезонов произойдёт внушительный временной скачок. Таким образом актёры, заметно повзрослевшие за последние годы, станут того же возраста, что и их герои.

В последнем сезоне «Очень странных дел» герои сильно повзрослеют
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наши актёры уже повзрослели, и мы уверены, что в сериале будет значительный временной скачок. В идеале мы бы хотели снять четвёртый и пятый сезоны сразу, но у нас не было такой возможности.

Братья Даффер не сообщили, сколько именно времени пройдёт между 4-м и 5-м сезоном. Многим актёрам на площадке по 18-20 лет, а в сериале они отыгрывают 15-летних подростков. Судя по всему, между сезонами пройдёт не меньше трёх лет — всё зависит от того, когда начнутся съёмки продолжения.

Финальные два эпизода 4-го сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля на Netflix.

Сериалы,Netflix,
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