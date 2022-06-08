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2 часа назад

Что известно о новом сериале Netflix «Уэнсдэй»

Inc-News

Уэнсдэй Аддамс выглядит в эти дни немного по-другому. Опубликованный на днях тизер семейного сериала Netflix, снятый под руководством Тима Бёртона, «Уэнсдэй» демонстрирует в знаменитой роли 19-летнюю Дженну Ортегу. Единственная дочь культовой семейки предстаёт на экране в образе сурового и хладнокровного подростка. Однако её знаменитый наряд, чёрное платье с белым воротничком, претерпел изменения – на ткани появились белые «снежинки», а углы воротника значительно вытянулись. Что создаёт, скорее, стиль поп-панка, чем привычный в случае с эксцентричными Аддамсами готики. Тёмный макияж и косы-виселицы Уэнсдэй имеют современный колорит, а во время причёсывания в ролике на её плече покоится зловещая отрубленная рука.

Что известно о новом сериале Netflix «Уэнсдэй»
Фото: NetflixNetflix

Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй", 2022.

Источник фото: Netflix.

О чём сериал «Уэнсдей?

Сюжет последует за дочерью Гомеса и Мортиши Аддамс, поступившей на обучение в академию Невермор. Именно в это время Уэнсдэй познакомится со своими экстрасенсорными способностями и научится ими управлять. Она также столкнётся с серийным убийцей, держащим в страхе местный городок, и попытается распутать клубок сверхъестественных событий, в которые 25 лет назад были вовлечены её родители.

Кто сыграл в сериале «Уэнсдэй»?

Роли Мортиши и Гомеса Аддамс исполнили Кэтрин-Зета Джонс и Луис Гусман, соответственно. К ним и Ортеге на съёмочной площадке присоединились Гвендолин Кристи, Хантер Дуэйн, Тора Бёрч, Перси Хайнс Уайт, Джой Сандай, Эмма Майерс, Рики Линдхоум, Джейми МакШейн и Джордж Фармер. В новом телешоу также появится и Кристина Риччи, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в фильме Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» (1991).

Кадр из сериала "Уэнсдэй", 2022. Источник фото: Netflix.

Создатели сериала «Тайны Смолвиля» (2001-2011) Альфред Гоф и Майлз Миллар написали сценарий восьмисерийного проекта, а режиссёрское кресло, как уже было сказано, занял Тим Бёртон. Его имя о многом говорит любителям фантазийных ужастиков, карьера режиссёра изобилует прекрасными работами, снятыми в этом жанре. Поэтому продюсеры Netflix восприняли согласие Бёртона посотрудничать над их новым телешоу как залог его будущей популярности.

В апреле 42-летняя Риччи похвалила Ортегу за исполнение роли Уэнсдэй. «Две недели назад я закончила сниматься, и это было прекрасно. Тим Бёртон проделал отличную работу, а Дженна волшебна. Думаю, что зрители сразу влюбятся в её Уэнсдэй», - признала Кристина. Она также отметила «невероятную» игру Гвендолин Кристи, добавив, что «все дети в проекте фантастичны, поэтому, думаю, нас ожидает большой успех».

Тим Бёртон и постер его нового сериала "Уэнсдэй", 2022. Источник фото: Netflix.

Когда выйдет сериал «Уэнсдэй» на Netflix?

Телешоу ещё не имеет точной даты релиза, но ожидается, что оно появится в доступе в 2022-м году. По информации, размещённой на постере проекта, «Уэнсдэй» выйдет на Netflix осенью этого года. Так что осталось дождаться, когда продюсеры стримингового сервиса, определят дату премьеры.

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