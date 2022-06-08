Сериал "Эпидемия" набрал более 14 млн просмотров

Свыше 14 миллионов просмотров набрал сериал "Эпидемия" о группе людей, которые пытаются спастись в условиях распространения неизвестного вируса, второй сезон показал лучший результат среди всех оригинальных проектов Premier. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

"Сериал "Эпидемия" в онлайн-кинотеатре Premier собрал более 14 млн просмотров с момента выхода второго сезона. История о москвичах, которые пытаются выжить в стране, охваченной смертельным вирусом, поставила новый рекорд по количеству просмотров за первый и второй сезоны",

- рассказали в пресс-службе.

Второй сезон, премьера которого состоялась в апреле, показал лучший результат среди всех оригинальных проектов Premier. "Интерес к сериалу рос по мере выхода новых серий. Финальная серия собрала в три раза больше просмотров, чем первая в день публикации", - добавили в онлайн-кинотеатре.

Первый сезон драматического сериала "Эпидемия" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в 2019 году. По сюжету, группа людей бежит из Москвы, охваченной новым неизвестным вирусом, на крайний Север. Продолжение проекта снимали не по книге - сценарист Роман Кантор специально написал новое развитие сюжета.

Режиссером второго сезона выступил Дмитрий Тюрин. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Сергей Корнихин, производством занималась студия 1-2-3 Production. Роли в картине исполнили Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, во втором сезоне зрители также увидели Юру Борисова, Никиту Еленева, Викторию Клинкову и других артистов.