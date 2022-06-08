HBO отказался от дорогого фантастического сериала Дж. Дж. Абрамса

Канал HBO отказался от нового дорогостоящего сериала Дж. Дж. Абрамса под названием Demimode («Полусвет»).

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Изначально проект был частью сделки между Warner Bros. и студией Абрамса Bad Robot — у шоу сразу заказали производства целого сезона. Сюжет рассказывал про героиню Олив Рид (Даниэль Дедуайлер), которую отрывают от мужа и дочери в результате научного эксперимента. Ей нужно раскрыть заговор и найти своих родных, которые пропали в мрачном отдалённом мире.

Проблемой проекта, который был первым сольным сериалом Абрамса после «Шпионки», стал бюджет — авторы хотели потратить на шоу порядка 200 млн долларов, а представители Warner Bros. пытались сократить затраты.