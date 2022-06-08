HBO отказался от дорогого фантастического сериала Дж. Дж. Абрамса

Канал HBO отказался от нового дорогостоящего сериала Дж. Дж. Абрамса под названием Demimode («Полусвет»).
Изначально проект был частью сделки между Warner Bros. и студией Абрамса Bad Robot — у шоу сразу заказали производства целого сезона. Сюжет рассказывал про героиню Олив Рид (Даниэль Дедуайлер), которую отрывают от мужа и дочери в результате научного эксперимента. Ей нужно раскрыть заговор и найти своих родных, которые пропали в мрачном отдалённом мире.
Проблемой проекта, который был первым сольным сериалом Абрамса после «Шпионки», стал бюджет — авторы хотели потратить на шоу порядка 200 млн долларов, а представители Warner Bros. пытались сократить затраты.
В свою очередь студия Bad Robot не пошла на уступки, что и привело к отказу. При этом ранее появлялась информация, что новый глава Warner Bros. Discovery в целом недоволен сделкой с Bad Robot, которое обошлось в 250 млн долларов, но пока принесло мало результатов.