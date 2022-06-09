Месси принял участие в съемках сериала

Звездный форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси снимется в кино. Он сыграет эпизодическую роль в латиноамериканском сериале «Защитники», пишет газета Marca.

Как отмечается, 34-летний игрок появится в эпизодической роли во втором сезоне телепроекта, посвященного футбольным агентам, которые вынуждены объединиться, чтобы спасти свой гибнущий бизнес. Сцена с Месси уже отснята, съемки были завершены на днях.

Продюсер проекта уже опубликовал в соцсетях фото со знаменитостью на съемочной площадке. Тем не менее зрители сцену с Месси увидят только в следующем году, когда второй сезон выйдет на экраны.