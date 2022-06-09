Месси принял участие в съемках сериала

Звездный форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси снимется в кино. Он сыграет эпизодическую роль в латиноамериканском сериале «Защитники», пишет газета Marca.
Как отмечается, 34-летний игрок появится в эпизодической роли во втором сезоне телепроекта, посвященного футбольным агентам, которые вынуждены объединиться, чтобы спасти свой гибнущий бизнес. Сцена с Месси уже отснята, съемки были завершены на днях.
Продюсер проекта уже опубликовал в соцсетях фото со знаменитостью на съемочной площадке. Тем не менее зрители сцену с Месси увидят только в следующем году, когда второй сезон выйдет на экраны.
Напомним, несколько лет назад Криштиану Роналду стал продюсером сериала о женской футбольной команде. Заказчиком нового проекта стала социальная сеть Facebook. В сериале гоняют мяч девушки из северной части штата Нью-Йорк.