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1 час назад

Месси принял участие в съемках сериала

Мир24

Звездный форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси снимется в кино. Он сыграет эпизодическую роль в латиноамериканском сериале «Защитники», пишет газета Marca.

Месси принял участие в съемках сериала
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как отмечается, 34-летний игрок появится в эпизодической роли во втором сезоне телепроекта, посвященного футбольным агентам, которые вынуждены объединиться, чтобы спасти свой гибнущий бизнес. Сцена с Месси уже отснята, съемки были завершены на днях.

Продюсер проекта уже опубликовал в соцсетях фото со знаменитостью на съемочной площадке. Тем не менее зрители сцену с Месси увидят только в следующем году, когда второй сезон выйдет на экраны.

Напомним, несколько лет назад Криштиану Роналду стал продюсером сериала о женской футбольной команде. Заказчиком нового проекта стала социальная сеть Facebook. В сериале гоняют мяч девушки из северной части штата Нью-Йорк.

Сериалы,Защитник,Защитники,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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