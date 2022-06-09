В большинстве российских сериалов нам показывают доблестных полицейских, которые героически спасают жизни простых людей, не щадя себя. Такие сериалы интересно смотреть благодаря захватывающему сюжету и запутанной любовной линией, но многие устали от этого формата. В материале “Рамблера” — нестандартные российские сериалы про полицейских. Их создатели с креативом подошли к сценарию и задумке проекта.

Фото: Кадр из сериала "Проект Анна Николаевна" Кадр из сериала "Проект Анна Николаевна"

“Проект Анна Николаевна”

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Еще одна комедия про работу в полиции, но здесь вам покажут то, как работают оперативники в регионах. В провинциальный отдел полиции на работу приезжает молодая женщина. Сотрудники не воспринимают ее всерьез, так как уверены, что она — дочь министра, поэтому не будет работать. Однако девушка показывает невероятные успехи на службе, и ее коллеги начинают догадываться, что с ней что-то не то. На самом деле Анна Николаевна — женщина-андроид, которую создали специально для нужд полиции, и эта информация очень не понравится одному из ее коллег.

“Полицейский с Рублевки”

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Этот сериал стал легендарным в российском кино и предложил новое видение сериалов про полицию. Он рассказывает об отделе полиции одного из самых элитных районов Москвы. Группа оперативных сотрудников пытается раскрыть самые нестандартные дела, связанные с жизнью высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Все это происходит в жанре комедии, а некоторые персонажи получились очень гротескными, поэтому смех начинает пробирать уже с первых минут их монологов. Конечно, не обошлось и без запутанной любовной линии, но без нее никуда в российских сериалах.

“Мажор”

Кадр из сериала "Мажор"