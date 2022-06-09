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1 час назад

Источники: в сериале по Horizon Zero Dawn покажут гибель человечества

Чемпионат.com

Журналист Джефф Грабб поделился возможными деталями сериала по Horizon Zero Dawn, который Sony анонсировала в рамках разговора с инвесторами.

В сериале по Horizon Zero Dawn покажут гибель человечества
Фото: ЧемпионатЧемпионат

По его данным, шоу может выйти под названием Horizon 2047, а события развернутся в 2047 году незадолго до «Чумы Фаро» — восстания роботов, из-за которого была полностью уничтожена вся жизнь на Земле. Возможно, сериал будет посвящён учёным, которые займутся проектом «Нулевой рассвет», предназначенным для полного возрождения человечества спустя сотни лет.

Sony не комментировала информацию Грабба. Кто выступит шоураннером и кто исполнит главную роль в сериале, по-прежнему неясно. Известно, что шоу выйдет на Netflix в обозримом будущем.

Сериалы,Netflix,
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