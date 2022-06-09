В сериале по Horizon Zero Dawn покажут гибель человечества

По его данным, шоу может выйти под названием Horizon 2047, а события развернутся в 2047 году незадолго до «Чумы Фаро» — восстания роботов, из-за которого была полностью уничтожена вся жизнь на Земле. Возможно, сериал будет посвящён учёным, которые займутся проектом «Нулевой рассвет», предназначенным для полного возрождения человечества спустя сотни лет.