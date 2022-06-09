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29 минут назад

Сериал об изнанке российского шоу-бизнеса "Мокьюментари" вышел онлайн

Газета.Ru

Восьмисерийный комедийный сериал "Мокьюментари" 9 июня вышел онлайн. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы Premier. Новые серии проекта, каждая из которых будет длиться около 24 минут, будут выходить каждый вторник и четверг.

Вышел сериал об изнанке российского шоу-бизнеса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главная героиня сериала о злоключениях посредственных актеров — актриса "мыльных" сериалов Юлия Зайцева, мечтающая об "Оскаре". Известные режиссеры не обращают на нее внимания, и в своих бедах Юлия винит непутевого агента Мишу, искренне пытающегося найти для нее стоящую роль.

Режиссером проекта стал Олег Ветвицки. В главных ролях снялись Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Павел Майков, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.

Ранее вышел трейлер сериала "Мокьюментари".

Сериалы,Оскар,Юлия Зайцева,Николай Аверюшкин,Софья Шуткина,Михаил Тройник,Павел Майков,Виталий Коваленко,Юлия Волкова,
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