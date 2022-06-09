Вышел сериал об изнанке российского шоу-бизнеса

Восьмисерийный комедийный сериал "Мокьюментари" 9 июня вышел онлайн. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы Premier. Новые серии проекта, каждая из которых будет длиться около 24 минут, будут выходить каждый вторник и четверг.
Главная героиня сериала о злоключениях посредственных актеров — актриса "мыльных" сериалов Юлия Зайцева, мечтающая об "Оскаре". Известные режиссеры не обращают на нее внимания, и в своих бедах Юлия винит непутевого агента Мишу, искренне пытающегося найти для нее стоящую роль.
Режиссером проекта стал Олег Ветвицки. В главных ролях снялись Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Павел Майков, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.
Ранее вышел трейлер сериала "Мокьюментари".