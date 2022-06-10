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42 минуты назад

Netflix анонсировал новый мультсериал Dragon Age

ITZine.ruиещё 1

Netflix анонсировал новый мультсериал по мотивам именитой вселенной. Dragon Age: Absolution дебютирует на стриминговом сервисе в декабре и будет состоять из шести эпизодов.

Netflix анонсировал новый мультсериал Dragon Age
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Согласно Netflix, действие сериала будет происходить в Тевинтере, империи во вселенной серии игр.

В трейлере представлены совершенно новые персонажи, «вдохновленные и аутентичные оригиналом». Сюда входят «эльфы, маги, рыцари, кунари, красные храмовники, демоны и другие особые сюрпризы».

Netflix также подтвердил, что Absolution была создана в сотрудничестве с BioWare.

Сериалы,Netflix,
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