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1 час назад

Чалов дебютирует в кино на телеканале ТНТ

Спорт день за днем

Нападающий ЦСКА Федор Чалов снялся в сериале «Детективное агентство Мухича» – спин-офф «Полицейского с Рублёвки» – для телеканала ТНТ. Первая серия выходит уже 20 июня, для Федора это появление на телеэкранах станет дебютом в кино. Помимо Чалова среди актеров в сериале сыграют Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина, Александр Дерепко, Юрий Брешин, Ирина Чериченко, рэпер ST1M, Арсений Попов и другие.Футболист снялся в одном эпизоде, в котором, по сюжету, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА. Об этом исчезновении знают только тренер и Чалов, поэтому футболист обращается к главному герою сериала – детективу Мухичу – с просьбой расследовать это инцидент. В этой серии зрители смогут увидеть подтрибунные помещения, поле стадиона и другие значимые для игроков ЦСКА места.О своем кинодебюте Чалов высказался так:

Чалов дебютирует в кино на телеканале ТНТ
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Самым трудным, наверное, было расслабиться и вести себя естественно перед таким количеством людей за кадром. Язык с актерами нашли быстро, они легко смогли объяснить мне всякие тонкости, которые помогли адаптироваться в кадре. Единственной задачей от режиссера для меня было быть собой, не стесняться и играть так, как я сам это вижу, чего и от многих футбольных тренеров хочется слышать».

Сериалы,Юрий Брешин,Рина Гришина,Софья Каштанова,Ирина Чериченко,Федор Чалов,Арсений Попов,Роман Попов,УЕФА,
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