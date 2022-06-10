Чалов дебютирует в кино на телеканале ТНТ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов снялся в сериале «Детективное агентство Мухича» – спин-офф «Полицейского с Рублёвки» – для телеканала ТНТ. Первая серия выходит уже 20 июня, для Федора это появление на телеэкранах станет дебютом в кино. Помимо Чалова среди актеров в сериале сыграют Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина, Александр Дерепко, Юрий Брешин, Ирина Чериченко, рэпер ST1M, Арсений Попов и другие.Футболист снялся в одном эпизоде, в котором, по сюжету, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА. Об этом исчезновении знают только тренер и Чалов, поэтому футболист обращается к главному герою сериала – детективу Мухичу – с просьбой расследовать это инцидент. В этой серии зрители смогут увидеть подтрибунные помещения, поле стадиона и другие значимые для игроков ЦСКА места.О своем кинодебюте Чалов высказался так: