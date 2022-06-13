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2 часа назад

Завершили съемки сериала по мотивам "The Last of Us"

Газета.Ruиещё 1

Шоураннер сериала "The Last of Us" Крэйг Мэйзин ("Чернобыль") в своих соцсетях сообщил о завершении съемок.

Завершили съемки сериала по мотивам "The Last of Us"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действие сериала, основанного на одноименной игре, разворачивается в постапокалиптической Америке. Одинокий контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) получает задание вывезти из зоны карантина девочку-подростка Элли (Белла Рэмси). Но четко спланированная поездка выходит из-под контроля и превращается в смертельно опасное путешествие.

Пилотный эпизод шоу снял режиссер Кантемир Балагов ("Теснота", "Дылда"). Операторкой стала уже работавшая ранее с Балаговым Ксения Середа. В числе продюсеров шоу числится Александр Роднянский. Релиз сериала HBO изначально планировался на вторую половину 2022 года, но в итоге был перенесен на 2023-й.

Сериалы,Чернобыль,Теснота,Кантемир Балагов,Ксения Середа,Педро Паскаль,Александр Роднянский,
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