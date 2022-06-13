Завершили съемки сериала по мотивам "The Last of Us"

Шоураннер сериала "The Last of Us" Крэйг Мэйзин ("Чернобыль") в своих соцсетях сообщил о завершении съемок.

Действие сериала, основанного на одноименной игре, разворачивается в постапокалиптической Америке. Одинокий контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) получает задание вывезти из зоны карантина девочку-подростка Элли (Белла Рэмси). Но четко спланированная поездка выходит из-под контроля и превращается в смертельно опасное путешествие.