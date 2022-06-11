Съемки сериала «Одни из нас» официально завершены

Сценарист Крэйг Мэзин рассказал в социальных сетях о завершении съемочного процесса сериала «Одни из нас». Проект по мотивам одноименной игры появится на платформе HBO.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Точная дата релиза сценаристом не было уточнена. Ключевые роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Пилотная серия была срежиссирована Кантемиром Балаговым.

Действие сюжетной линии киноленты проходит в постапокалиптической Америке, где контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли переезжают из города в город, надеясь найти лекарство от смертоносного вируса, уничтожившего большую часть населения земного шара.