Съемки сериала «Одни из нас» официально завершены

Сценарист Крэйг Мэзин рассказал в социальных сетях о завершении съемочного процесса сериала «Одни из нас». Проект по мотивам одноименной игры появится на платформе HBO.
Точная дата релиза сценаристом не было уточнена. Ключевые роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Пилотная серия была срежиссирована Кантемиром Балаговым.
Действие сюжетной линии киноленты проходит в постапокалиптической Америке, где контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли переезжают из города в город, надеясь найти лекарство от смертоносного вируса, уничтожившего большую часть населения земного шара.
В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Нил Дракманн. Над некоторыми эпизодами работали Ясмила Жбанич и Али Аббаси.