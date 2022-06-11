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1 час назад

Съемки сериала «Одни из нас» официально завершены

Ovideo.ru

Сценарист Крэйг Мэзин рассказал в социальных сетях о завершении съемочного процесса сериала «Одни из нас». Проект по мотивам одноименной игры появится на платформе HBO.

Съемки сериала «Одни из нас» официально завершены
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Точная дата релиза сценаристом не было уточнена. Ключевые роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Пилотная серия была срежиссирована Кантемиром Балаговым.

Действие сюжетной линии киноленты проходит в постапокалиптической Америке, где контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли переезжают из города в город, надеясь найти лекарство от смертоносного вируса, уничтожившего большую часть населения земного шара.

В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Нил Дракманн. Над некоторыми эпизодами работали Ясмила Жбанич и Али Аббаси.

Сериалы,Нил Дракманн,Ясмила Жбанич,Педро Паскаль,
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