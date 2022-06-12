Вышел сериал про изнанку российского кинобизнеса

9 июня 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал новый восьмисерийный комедийный сериал «Мокьюментари» о том, как в российском кино– и шоу-бизнесе успех внезапно покидает талантливых людей и приходит к бездарностям.

Сюжет «Мокьюментари» рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня — актриса дешевых «мыльных» сериалов Юлия Зайцева — с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актерского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль.