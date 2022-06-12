Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Теперь мы все узнаем! «Мокьюментари» —  сериал про изнанку российского кинобизнеса

Eva.ru

9 июня 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал новый восьмисерийный комедийный сериал «Мокьюментари» о том, как в российском кино– и шоу-бизнесе успех внезапно покидает талантливых людей и приходит к бездарностям.

Вышел сериал про изнанку российского кинобизнеса
Фото: Eva.ruEva.ru

Сюжет «Мокьюментари» рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня — актриса дешевых «мыльных» сериалов Юлия Зайцева — с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актерского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль.

Режиссером проекта стал Олег Ветвицки. В главных ролях: Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.

Сериал эксклюзивно доступен на PREMIER, новые серии будут выходить каждый вторник и четверг.

Сериалы,Оскар,Юлия Зайцева,Николай Аверюшкин,Софья Шуткина,Михаил Тройник,Виталий Коваленко,Юлия Волкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители