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1 час назад

Нил Патрик Харрис появится в юбилейном сезоне «Доктора Кто»

Слово и Делоиещё 1

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу юбилейного сезона «Доктора Кто». Об этом сообщил канал BBC, который занимается производством проекта.

Нил Патрик Харрис появится в юбилейном сезоне «Доктора Кто»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пока неизвестно, кого именно сыграет Нил Патрик Харрис в «Докторе Кто». Но поклонникам британского фантастического сериала дали подсказку в виде фотографии, на которой есть символы бриллианта и сердца.

Шоураннером юбилейного сезона снова станет Рассел Т. Дейвис. По его словам, для него станет честью работа вместе с Нилом Патриком Харрисом. В своем заявлении он тоже решил сохранить интригу.

«Но кого и почему он играет? Вам просто придется подождать. Но я обещаю вам, то, что мы сейчас снимаем, это нечто сногсшибательное. Доктор, берегитесь!»

— отметил Дейвис.

Актерская карьера Нила Патрика Харриса началась еще в раннем детстве. Он участвовал в популярных шоу, включая «Улицу Сезам». В 90-х он начал появляться в более масштабных проектах. Многим он запомнился по роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму».

Сериалы,Как я встретил вашу маму,Барни Стинсон,Нил Харрис,
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