Нил Патрик Харрис появится в юбилейном сезоне «Доктора Кто»

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу юбилейного сезона «Доктора Кто». Об этом сообщил канал BBC, который занимается производством проекта.
Пока неизвестно, кого именно сыграет Нил Патрик Харрис в «Докторе Кто». Но поклонникам британского фантастического сериала дали подсказку в виде фотографии, на которой есть символы бриллианта и сердца.
Шоураннером юбилейного сезона снова станет Рассел Т. Дейвис. По его словам, для него станет честью работа вместе с Нилом Патриком Харрисом. В своем заявлении он тоже решил сохранить интригу.
«Но кого и почему он играет? Вам просто придется подождать. Но я обещаю вам, то, что мы сейчас снимаем, это нечто сногсшибательное. Доктор, берегитесь!»
— отметил Дейвис.
Актерская карьера Нила Патрика Харриса началась еще в раннем детстве. Он участвовал в популярных шоу, включая «Улицу Сезам». В 90-х он начал появляться в более масштабных проектах. Многим он запомнился по роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму».