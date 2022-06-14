Нил Патрик Харрис появится в юбилейном сезоне «Доктора Кто»

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу юбилейного сезона «Доктора Кто». Об этом сообщил канал BBC, который занимается производством проекта.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пока неизвестно, кого именно сыграет Нил Патрик Харрис в «Докторе Кто». Но поклонникам британского фантастического сериала дали подсказку в виде фотографии, на которой есть символы бриллианта и сердца.

Шоураннером юбилейного сезона снова станет Рассел Т. Дейвис. По его словам, для него станет честью работа вместе с Нилом Патриком Харрисом. В своем заявлении он тоже решил сохранить интригу.

«Но кого и почему он играет? Вам просто придется подождать. Но я обещаю вам, то, что мы сейчас снимаем, это нечто сногсшибательное. Доктор, берегитесь!»

— отметил Дейвис.