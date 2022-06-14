12 фильмов и сериалов, в которых каждая женщина узнает себя

В последние годы женское кино на гребне волны, оно получает главные награды и премии по всему миру. Это связано с победой феминизма во многих сферах, где раньше всем заправляли только мужчины. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из 12 фильмов и сериалов, обязательных для просмотра каждой современной женщине.

Фото: Кадр из фильма «Серена» Кадр из фильма «Серена»

«Женщина в состоянии развода» (2022)

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Сериал для всех, кто испытывал давление общества. Героине Вере чуть больше 30-ти. Она молодой специалист, работающий в стоматологической клинике. Личная жизнь девушки складывается не лучшим образом — Вера только что развелась. Отпустив прошлое, она старается начать новую жизнь, но все планы рушит медицинское наставление — родить как можно скорее, иначе уже через год этой возможности у девушки не будет. Ошарашенная такой новостью, Вера вынужденно ищет себе мужчину для создания ячейки общества.

«Гнездо» (2019)

Британец Рори О'Хара (Джуд Лоу) — американский брокер, он живет в прекрасном доме с красавицей-женой Эллисон (Кэрри Кун) и детьми. Но мужчина желает большего, поэтому возвращается в Туманный Альбион, где сразу пытается войти в высшие круги общества: покупает шикарный старый замок, отправляет детей в дорогую школу, а Эллисон предлагает построить конюшню. Жена быстро понимает, что амбиции мужа не приведут ни к чему хорошему.

«Почему женщины убивают» (2019–…)

«Почему женщины убивают?», — причин может быть много, и создатели сериала показывает некоторые из них. В первом сезоне разворачиваются истории трех семей, живущих в одном доме, но в разное время. В 1963 году домохозяйка Бет Энн Стэнтон (Джиннифер Гудвин) узнает об измене мужа; в 1984 году светская львица Симона Гроув (Люси Лью) обнаруживает, что ее муж — гей; в 2019 году адвокат Тейлор Хардинг (Кирби Хауэлл-Баптист) и ее супруг Илай (Рид Скотт) влюбляются в одну и ту же женщину.

«Супруги» (2021)

Фильм для тех, кто думал, что выхода нет. Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля 2021-го года. Дэмиен (Дэмиен Боннар) — успешный художник, страдающий от биполярного расстройства. Он с женой Лейлой (Лейла Бехти) и детьми живет в маленьком городе у моря — прекрасная погода не помогает мужу, на которого давят кураторы, поэтому женщина пытается понять, что ей делать в столь сложной ситуации.

«Спенсер» (2021)

Принцесса Диана (Кристен Стюарт) на грани нервного срыва — она знает об измене мужа, принца Чарльза (Джек Фартинг), но обязана присутствовать на светских раутах и улыбаться в объективы фотоаппаратов. Ее ждет еще один сложный день: на Рождество она обязана приехать в Сандрингемский дворец, фамильное гнездо королевской семьи Виндзоров.

«Джентльмен Джек» (2019–…)

В Англии богатые наследницы не имели практически никаких прав на собственность, если не вышли замуж. В 1832 году Анни Листер (Сюранна Джонс) пошла против всех правил, сама руководит бизнесом, одевается в мужскую одежду и заводит романы с женщинами и мужчинами.

«Человеческий голос» (2020, реж. Педро Альмодовар)

Педро Альмодовар («Параллельные матери») — главный испанский режиссер, посвятивший свое кино женщинам. «Человеческий голос» — экранизация моноспектакля, где Тильда Суинтон 30 минут обсуждает с бывшим возлюбленным их неудавшиеся отношения и готовится проститься с ним навсегда.

«Любовное настроение» (2000, реж. Вонг Кар-Вай)

1960-ые, Су (Мэгги Чун) и Чоу (Тони Люн) одновременно переезжают в многоквартирный дом, их партнеры постоянно в разъездах. Они становятся друзьями и понимают, что любимые им изменяют. Чтобы как-то справиться с чувствами, Су вместе с Чоу репетируют сцены признания и расставания, постепенно влюбляясь в друг друга.

«Секс в большом городе» (1998–2004)

Туфли Manolo Blahnik, распущенные волосы, сигарета, кофе и шумный мегаполис — сериал «Секс в большом городе» был Библией для женщин в 2000-х годах, которые видели себя в образе четырех героинь: Кэрри (Сара Джессика Паркер) — романтичной писательнице, Саманте (Ким Кэттролл) — страстной пиарщице, Миранде (Синтия Никсон) — строгом адвокате и Шарлотте (Кристин Дэвис) — мечтательной галеристке.

«Амели» (2001, реж. Жан-Пьер Жене)

Образ, созданный актрисой Одри Тоту, покорил сердца миллионов и ввел в моду прическу каре. Ее героиня Амели из-за мнимой болезни сердца росла без друзей, поэтому научилась жить в своем фантазийном мире. Девочка выросла и у нее появилось необычное хобби — она помогает людям осуществлять мечты.

«Серена» (2014, реж. Сюзанна Бир)

Великая депрессия, Серена (Дженнифер Лоуренс) вышла замуж за успешного предпринимателя Джорджа (Брэдли Купер). Они управляют лесоповальным бизнесом, но объявляется незаконнорожденный сын Джорджа, а его бизнес-партнер Бьюкенен (Давид Денсик) оказывается предателем.

«Сплетница» (2007–2012)