12 фильмов и сериалов, в которых каждая женщина узнает себя

В последние годы женское кино на гребне волны, оно получает главные награды и премии по всему миру. Это связано с победой феминизма во многих сферах, где раньше всем заправляли только мужчины. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из 12 фильмов и сериалов, обязательных для просмотра каждой современной женщине.
Сериал для всех, кто испытывал давление общества. Героине Вере чуть больше 30-ти. Она молодой специалист, работающий в стоматологической клинике. Личная жизнь девушки складывается не лучшим образом — Вера только что развелась. Отпустив прошлое, она старается начать новую жизнь, но все планы рушит медицинское наставление — родить как можно скорее, иначе уже через год этой возможности у девушки не будет. Ошарашенная такой новостью, Вера вынужденно ищет себе мужчину для создания ячейки общества.
Британец Рори О'Хара (Джуд Лоу) — американский брокер, он живет в прекрасном доме с красавицей-женой Эллисон (Кэрри Кун) и детьми. Но мужчина желает большего, поэтому возвращается в Туманный Альбион, где сразу пытается войти в высшие круги общества: покупает шикарный старый замок, отправляет детей в дорогую школу, а Эллисон предлагает построить конюшню. Жена быстро понимает, что амбиции мужа не приведут ни к чему хорошему.
«Почему женщины убивают?», — причин может быть много, и создатели сериала показывает некоторые из них. В первом сезоне разворачиваются истории трех семей, живущих в одном доме, но в разное время. В 1963 году домохозяйка Бет Энн Стэнтон (Джиннифер Гудвин) узнает об измене мужа; в 1984 году светская львица Симона Гроув (Люси Лью) обнаруживает, что ее муж — гей; в 2019 году адвокат Тейлор Хардинг (Кирби Хауэлл-Баптист) и ее супруг Илай (Рид Скотт) влюбляются в одну и ту же женщину.
Фильм для тех, кто думал, что выхода нет. Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля 2021-го года. Дэмиен (Дэмиен Боннар) — успешный художник, страдающий от биполярного расстройства. Он с женой Лейлой (Лейла Бехти) и детьми живет в маленьком городе у моря — прекрасная погода не помогает мужу, на которого давят кураторы, поэтому женщина пытается понять, что ей делать в столь сложной ситуации.
Принцесса Диана (Кристен Стюарт) на грани нервного срыва — она знает об измене мужа, принца Чарльза (Джек Фартинг), но обязана присутствовать на светских раутах и улыбаться в объективы фотоаппаратов. Ее ждет еще один сложный день: на Рождество она обязана приехать в Сандрингемский дворец, фамильное гнездо королевской семьи Виндзоров.
В Англии богатые наследницы не имели практически никаких прав на собственность, если не вышли замуж. В 1832 году Анни Листер (Сюранна Джонс) пошла против всех правил, сама руководит бизнесом, одевается в мужскую одежду и заводит романы с женщинами и мужчинами.
Педро Альмодовар («Параллельные матери») — главный испанский режиссер, посвятивший свое кино женщинам. «Человеческий голос» — экранизация моноспектакля, где Тильда Суинтон 30 минут обсуждает с бывшим возлюбленным их неудавшиеся отношения и готовится проститься с ним навсегда.
1960-ые, Су (Мэгги Чун) и Чоу (Тони Люн) одновременно переезжают в многоквартирный дом, их партнеры постоянно в разъездах. Они становятся друзьями и понимают, что любимые им изменяют. Чтобы как-то справиться с чувствами, Су вместе с Чоу репетируют сцены признания и расставания, постепенно влюбляясь в друг друга.
Туфли Manolo Blahnik, распущенные волосы, сигарета, кофе и шумный мегаполис — сериал «Секс в большом городе» был Библией для женщин в 2000-х годах, которые видели себя в образе четырех героинь: Кэрри (Сара Джессика Паркер) — романтичной писательнице, Саманте (Ким Кэттролл) — страстной пиарщице, Миранде (Синтия Никсон) — строгом адвокате и Шарлотте (Кристин Дэвис) — мечтательной галеристке.
Образ, созданный актрисой Одри Тоту, покорил сердца миллионов и ввел в моду прическу каре. Ее героиня Амели из-за мнимой болезни сердца росла без друзей, поэтому научилась жить в своем фантазийном мире. Девочка выросла и у нее появилось необычное хобби — она помогает людям осуществлять мечты.
Великая депрессия, Серена (Дженнифер Лоуренс) вышла замуж за успешного предпринимателя Джорджа (Брэдли Купер). Они управляют лесоповальным бизнесом, но объявляется незаконнорожденный сын Джорджа, а его бизнес-партнер Бьюкенен (Давид Денсик) оказывается предателем.
Сериал для тех, кто хочет окунуться в беззаботные школьные годы. В элитной нью-йоркской школе кто-то ведет анонимный канал, который первым сообщает самые горячие новости. А их много, потому что каждый в кого-то влюблен. Но главная новость: Серена Ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) возвращается в город, чтобы навестить своего брата, совершившего попытку суицида.