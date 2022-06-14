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1 час назад

Российский сериал о подростках наградили на фестивале в Германии

Рамблер

Второй сезон подросткового веб-сериала «Сама дура» режиссера Анны Зайцевой на немецком фестивале die Seriale получил главный приз, сообщает ТАСС.

Российский сериал о подростках награжден в Германии
Фото: Кадр из сериала "Сама дура"Кадр из сериала "Сама дура"

«Здесь были десятки сериалов из 18 стран, и в этом году, мы лучшие. Мне казалось, что у нас в сериале много русской специфики, что языковая и культурная разница может повлиять на восприятие. Для меня крайне важно было почувствовать, что наше кино вызывает абсолютно одинаковые эмоции и сопереживания героям, как у нас, так и у людей из абсолютно разных стран», — рассказала Анна Зайцева.

Режиссер сериала отмечает, что в ее шоу затронуты вечные подростковые темы: отношение к себе, страх перед будущим, зависимость от гаджетов, а также этики сексуальные отношения и кибер-травля.

Главные героини сериала — 17-летняя бунтарка Кристина (Полина Гухман, «Мир, Дружба, Жвачка», «Инсомния») и 16-летняя незрячая Маша (Елизавета Ищенко, «Хороший человек», «Пищеблок»). Они сестры. Девочки-погодки придумывают друг другу проверки на прочность, не всегда понимая, к чему те могут привести.

Два сезона сериала собрали на YouTube свыше 25 млн просмотров.

Ранее «Рамблер» рассказывал о громких сериалах июня, которые стоит посмотреть.

Сериалы,Инсомния,Полина Гухман,Анна Зайцева,
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