Российский сериал о подростках награжден в Германии

«Здесь были десятки сериалов из 18 стран, и в этом году, мы лучшие. Мне казалось, что у нас в сериале много русской специфики, что языковая и культурная разница может повлиять на восприятие. Для меня крайне важно было почувствовать, что наше кино вызывает абсолютно одинаковые эмоции и сопереживания героям, как у нас, так и у людей из абсолютно разных стран», — рассказала Анна Зайцева.