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4 часа назад

4 самых пугающих сериала про маньяков

Мира Маркина

Сериалы про изощренных серийных убийц всегда пользовались популярностью – зрителям нравятся запутанные сюжеты с элементами хоррора. Для фанатов жанра "Рамблер" выбрал несколько сериалов, от которых невозможно оторваться.

4 самых пугающих сериала про маньяков
Фото: Кадр из фильма "Настоящий детектив"Кадр из фильма "Настоящий детектив"

"Настоящий детектив", 2014

Кадр из сериала "Настоящий детектив"

Крайне успешный проект с Мэтью Макконахи и Колином Фареллом в главных ролях пять лет будоражил сознание фанатов. Каждый сезон "Настоящего детектива" посвящен новому запутанному делу: в первом следователи ищут убийцу-сектанта, во втором разбираются в убийстве крупного чиновника, а в третьем расследуют исчезновение детей при загадочных обстоятельствах.

"Лютер", 2010

Кадр из сериала "Лютер"

Бескомпромиссный следователь Джон Лютер из полиции Лондона способен распутать даже самое безнадежное дело. Однако у героя есть свои недостатки – ему не ведомы социальные нормы, из-за чего Лютер нередко попадает в неприятные ситуации.

"Жизнь на Марсе", 2006

Кадр из сериала "Жизнь на Марсе"

Это тот случай, когда создателям сериала удалось органично совместить три жанра – драму, детектив и фантастику. Сериал повествует о старшем инспекторе Сэме Тайлере, который преследует маньяка, убивающего девушек. Однажды герой попадает под машину и оказывается в 1973 году. Тайлер не знает, как вернуться в свое время и устраивается работать в полицию.

"Убийство", 2011

Кадр из сериала "Убийство"

Одно и то же убийство девушки зрителю показывают с трех точек зрения – детективов, семьи погибшей и подозреваемых. С каждой новой серией открывается все больше обстоятельств дела, которые позволяют взглянуть на случившееся под иным углом.

Сериалы,Настоящий детектив,Колин Фарелл,Джон Лютер,
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