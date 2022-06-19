4 самых пугающих сериала про маньяков

Сериалы про изощренных серийных убийц всегда пользовались популярностью – зрителям нравятся запутанные сюжеты с элементами хоррора. Для фанатов жанра "Рамблер" выбрал несколько сериалов, от которых невозможно оторваться.
Крайне успешный проект с Мэтью Макконахи и Колином Фареллом в главных ролях пять лет будоражил сознание фанатов. Каждый сезон "Настоящего детектива" посвящен новому запутанному делу: в первом следователи ищут убийцу-сектанта, во втором разбираются в убийстве крупного чиновника, а в третьем расследуют исчезновение детей при загадочных обстоятельствах.
Бескомпромиссный следователь Джон Лютер из полиции Лондона способен распутать даже самое безнадежное дело. Однако у героя есть свои недостатки – ему не ведомы социальные нормы, из-за чего Лютер нередко попадает в неприятные ситуации.
Это тот случай, когда создателям сериала удалось органично совместить три жанра – драму, детектив и фантастику. Сериал повествует о старшем инспекторе Сэме Тайлере, который преследует маньяка, убивающего девушек. Однажды герой попадает под машину и оказывается в 1973 году. Тайлер не знает, как вернуться в свое время и устраивается работать в полицию.
Одно и то же убийство девушки зрителю показывают с трех точек зрения – детективов, семьи погибшей и подозреваемых. С каждой новой серией открывается все больше обстоятельств дела, которые позволяют взглянуть на случившееся под иным углом.