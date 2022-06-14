Стриминговый сервис Hulu раскрыл дату выхода первой серии пятого сезона антиутопической драмы «Рассказ служанки». Новый сезон начнется 14 сентября с премьеры двух эпизодов, сообщает TVLine.
В пятом сезоне зрители увидят последствия, с которыми служанки столкнулись в предыдущих сериях.
«Командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией, пытаясь реформировать Галаад и прийти к власти. Джун, Люк и Мойра сразятся с Галаадом на расстоянии, продолжая свою миссию по спасению и воссоединению с Ханной», — говорится о синопсисе пятого сезона на сайте Hulu.
После премьеры первых двух серий эпизоды «Рассказа служанки» будут выходить по одному каждую неделю.
Ранее «Рамблер» писал о подростковом российском сериале, который получил главную награду на фестивале в Германии.