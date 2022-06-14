«Командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией, пытаясь реформировать Галаад и прийти к власти. Джун, Люк и Мойра сразятся с Галаадом на расстоянии, продолжая свою миссию по спасению и воссоединению с Ханной», — говорится о синопсисе пятого сезона на сайте Hulu.