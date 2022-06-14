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3 часа назад

Стала известна дата премьеры пятого сезона «Рассказа служанки»

Мира Маркина

Стриминговый сервис Hulu раскрыл дату выхода первой серии пятого сезона антиутопической драмы «Рассказ служанки». Новый сезон начнется 14 сентября с премьеры двух эпизодов, сообщает TVLine.

В пятом сезоне зрители увидят последствия, с которыми служанки столкнулись в предыдущих сериях.

«Командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией, пытаясь реформировать Галаад и прийти к власти. Джун, Люк и Мойра сразятся с Галаадом на расстоянии, продолжая свою миссию по спасению и воссоединению с Ханной», — говорится о синопсисе пятого сезона на сайте Hulu.

После премьеры первых двух серий эпизоды «Рассказа служанки» будут выходить по одному каждую неделю.

Ранее «Рамблер» писал о подростковом российском сериале, который получил главную награду на фестивале в Германии.

Сериалы,Видео,Рассказ служанки,
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