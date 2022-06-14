Начались съемки сериала "Жить жизнь" с Чурсиным и Аксеновой

"Когда человек, с воспеванием его красоты и таланта, признается высшей ценностью, что приводит к эгоизму и отсутствию духовности в сознании, в обществе, в котором само понимание любви извращено и стремится к искоренению. Такое общество обречено на пресыщение материальными ценностями и как следствие — на уныние. В моем представлении эта картина — жанровая антиутопия, в которой главная героиня верит, ищет и борется за настоящую любовь",