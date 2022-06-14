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9 минут назад

В Москве начались съемки сериала "Жить жизнь" с Чурсиным и Аксеновой

Газета.Ru

В Москве начались съемки психологического триллера "Жить жизнь" по роману Анны Богинской с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным в главных ролях. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Start.

Начались съемки сериала "Жить жизнь" с Чурсиным и Аксеновой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссерское кресло займет Артем Аксененко ("Лапси", "В клетке", "Медиатор"), шоураннерами выступят Дарья Мороз и Ирина Сосновая ("Шторм", "Содержанки", "Медиатор"). 8-серийный психологический триллер станет экранизацией первой книги трилогии "Жить жизнь". Главная героиня, успешный московский маркетолог, теряет мужа и попадает в новые нездоровые отношения.

"Часто обращаю внимание как мы, люди, живем, занимаемся своими делами, ходим на работу, едим, занимаемся спортом, но как будто все меньше и меньше проживаем момент. Нужно сделать, нужно успеть, ты постоянно кому-то что-то должен. Как будто нас что-то останавливает от того, чтобы по-настоящему жить. А для моей героини умение чувствовать, проживать особенно важно",

- рассказывает Аксенова.

Аксененко находит в своем проекте признаки ренессанса.

"Когда человек, с воспеванием его красоты и таланта, признается высшей ценностью, что приводит к эгоизму и отсутствию духовности в сознании, в обществе, в котором само понимание любви извращено и стремится к искоренению. Такое общество обречено на пресыщение материальными ценностями и как следствие — на уныние. В моем представлении эта картина — жанровая антиутопия, в которой главная героиня верит, ищет и борется за настоящую любовь",

— делится режиссер.

Первый съемочный день прошел в Третьяковском проезде, среди будущих локаций — Барвиха Luxury Village, уникальный дом по проекту архитектора Захи Хадид и другие заметные места Москвы и Подмосковья.

Сериалы,Лапси,Содержанки,В клетке,Анна Богинская,Роман Васильев,Юрий Чурсин,Артем Аксененко,Дарья Мороз,Любовь Аксенова,
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