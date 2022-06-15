Сериал "Милый дом" продлили на второй и третий сезоны

Netflix возвращает на экраны свою популярную корейскую драму "Милый дом" еще на два сезона. Стример подтвердил The Hollywood Reporter, что популярный сериал был продлен на второй и третий сезоны, которые будут выпускаться в текущем году подряд. Над ними будет работать режиссер первого сезона Ли Ын Бок.
"В этих новых сезонах "Милый дом" станет более масштабным благодаря расширенной сюжетной линии и актерскому составу",
— говорится в заявлении компании.
"Милый дом" в 2020 году и стал первым южнокорейским сериалом, вошедшим в список 10 лучших сериалов Netflix. Позже он занял первое место в восьми регионах мира и входил в ТОП-10 в 42 регионах.
Сюжет сериала разворачивается в фантастическом мире, где люди превращаются в диких монстров и сеют ужас. Один проблемный подросток и его соседи по квартире вынуждены бороться, чтобы выжить — и каким-то образом сохранить свою человечность.
В последнее время Netflix обновил множество своих азиатских проектов, в том числе корейские хиты, такие как Squid Game, зомби-хоррор для подростков All Of Us Are Dead и DP; а также японский фэнтезийный сериал "Алиса в приграничье", индийскую криминальную драму "Преступление в Дели", а также "Индийское сватовство", "Огненные синглы" и "Любовь слепа, Япония"..