Сериал "Милый дом" продлили на второй и третий сезоны

Netflix возвращает на экраны свою популярную корейскую драму "Милый дом" еще на два сезона. Стример подтвердил The Hollywood Reporter, что популярный сериал был продлен на второй и третий сезоны, которые будут выпускаться в текущем году подряд. Над ними будет работать режиссер первого сезона Ли Ын Бок.

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"В этих новых сезонах "Милый дом" станет более масштабным благодаря расширенной сюжетной линии и актерскому составу",

— говорится в заявлении компании.

"Милый дом" в 2020 году и стал первым южнокорейским сериалом, вошедшим в список 10 лучших сериалов Netflix. Позже он занял первое место в восьми регионах мира и входил в ТОП-10 в 42 регионах.

Сюжет сериала разворачивается в фантастическом мире, где люди превращаются в диких монстров и сеют ужас. Один проблемный подросток и его соседи по квартире вынуждены бороться, чтобы выжить — и каким-то образом сохранить свою человечность.