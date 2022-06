Сериал "Милый дом" продлили на второй и третий сезоны

В последнее время Netflix обновил множество своих азиатских проектов, в том числе корейские хиты, такие как Squid Game, зомби-хоррор для подростков All Of Us Are Dead и DP; а также японский фэнтезийный сериал "Алиса в приграничье", индийскую криминальную драму "Преступление в Дели", а также "Индийское сватовство", "Огненные синглы" и "Любовь слепа, Япония"..