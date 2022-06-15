Свежие детективные сериалы, которые приятно шокируют даже циников

Для тех, кто находится в поисках остросюжетного сериала на вечер, «Рамблер» собрал детективные проекты 2022 года, которые приятно удивят.

Фото: Кадр из сериала "Архив 81" Кадр из сериала "Архив 81"

«Почему не Эванс?»

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Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Сияющие»

Криминальный триллер Apple Originals о чикагской журналистке, выжившей после нападения серийного убийцы, которая хочет отомстить преступнику. В ходе своего расследования она узнает, что мужчина обнаружил портал для путешествий во времени в 1930-е годы. Но для подобных перемещений ему приходится убивать талантливых, «сияющих» девушек. Главную роль в мини-сериале исполнила Элизабет Мосс.

Кадр из сериала "Сияющие"

«Медленные лошади»

Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Доктор Кто», «Сквозь снег») с отборным черным юмором по одноименному роману Мика Херрона. Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта после провала миссии отправляют в Слау-Хаус – пристанище шпионов-неудачников, на чьих карьерах поставили крест. Команда изгоев под руководством деспотичного босса Джексона Лэмба получает шанс восстановить репутацию, взявшись за дело о похищении студента пакистанского происхождения. Главные роли в шоу исполнили Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас и другие.

Кадр из сериала "Медленные лошади"

«Женщина в доме напротив девушки в окне»

Детективный мини-сериал рассказывает о девушке Анне, которая с бокалом вина у окна наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей это только показалось?

Кадр из сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

«Архив 81»

Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…