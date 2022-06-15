Свежие детективные сериалы, которые приятно шокируют даже циников

Для тех, кто находится в поисках остросюжетного сериала на вечер, «Рамблер» собрал детективные проекты 2022 года, которые приятно удивят.
Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.
Криминальный триллер Apple Originals о чикагской журналистке, выжившей после нападения серийного убийцы, которая хочет отомстить преступнику. В ходе своего расследования она узнает, что мужчина обнаружил портал для путешествий во времени в 1930-е годы. Но для подобных перемещений ему приходится убивать талантливых, «сияющих» девушек. Главную роль в мини-сериале исполнила Элизабет Мосс.
Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Доктор Кто», «Сквозь снег») с отборным черным юмором по одноименному роману Мика Херрона. Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта после провала миссии отправляют в Слау-Хаус – пристанище шпионов-неудачников, на чьих карьерах поставили крест. Команда изгоев под руководством деспотичного босса Джексона Лэмба получает шанс восстановить репутацию, взявшись за дело о похищении студента пакистанского происхождения. Главные роли в шоу исполнили Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас и другие.
Детективный мини-сериал рассказывает о девушке Анне, которая с бокалом вина у окна наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей это только показалось?
Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…