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1 час назад

Вышедший сезон "Очень странных дел" стал наиболее просматриваемым на Netflix

Газета.Ru

Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" оказался наиболее просматриваемым англоязычным шоу на сервисе Netflix за все время. Об этом передает Deadline.

Новый сезон "Очень странных дел" стал наиболее просматриваемым на Netflix
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

По информации издания, за вторую неделю после релиза телешоу продолжение прибавило еще 159,2 млн часов просмотра. При этом общие последнего сезона "Очень странных дел" достигли 781 млн часов за полные 17 дней.

В данном сезоне герои разбросаны по миру, и им предстоит сразиться с новым злом.

Действие будет происходить через шесть месяцев после битвы в торговом центре Хоукинса. В нем главные герои пытаются жить нормальной жизнью.

В связи с повышенным интересом зрителей "Очень странные дела" опередили второй сезон сериала "Бриджертоны". Он набирал 625 млн просмотров.

Сериалы,Netflix,
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