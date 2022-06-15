Как будет выглядеть реалити-шоу по «Игре в кальмара»

«Мы благодарны режиссеру сериала за поддержку, ведь мы превращаем вымышленный мир в реальность в этом масштабном соревновании и социальном эксперименте. Поклонников «Игры в кальмара» ждет увлекательное и непредсказуемое путешествие, когда наши 456 участников из реального мира будут участвовать в крупнейшем в истории соревновании, полном напряжения и неожиданностей, с самым большим в истории денежным призом на кону»,