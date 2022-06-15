Как будет выглядеть реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix выпустит реалити-шоу по сюжету сериала «Игра в кальмара», в котором примет участие 456 человек, собственно, как и в самом нашумевшем проекте. Победителя ждет денежное вознаграждение — 4,56 млн долларов (это более 260 млн рублей). Что еще известно о предстоящем шоу, читайте в материале «Рамблера».
«Мы благодарны режиссеру сериала за поддержку, ведь мы превращаем вымышленный мир в реальность в этом масштабном соревновании и социальном эксперименте. Поклонников «Игры в кальмара» ждет увлекательное и непредсказуемое путешествие, когда наши 456 участников из реального мира будут участвовать в крупнейшем в истории соревновании, полном напряжения и неожиданностей, с самым большим в истории денежным призом на кону»,
— заявил вице-президент Netflix Брэндон Ригг.
Подать заявку на участие в шоу могут жители любой страны, говорящие на английском языке, на сайте SquidGameCasting.com. Правда, дата начала съемок и другие детали шоу пока что неизвестны, но поклонники проекта уже вовсю гадают, какие испытания будут поджидать участников нового реалити.
Напомним, «Игра в кальмара» — драматический южнокорейский триллер, за 25 дней набравший 111 миллионов просмотров. Это история о сотне игроков, ради денег, принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, вот только ставки оказываются слишком высоки.