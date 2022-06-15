Табаков покорит параллельные миры в сериале "Суперпозиция"

Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко и Игорь Жижикин сыграют главные роли в новом sci-fi-экшн web-сериале "Суперпозиция".
"Это - главная роль, и это - масштаб проекта, возможность пройти длинный путь и показать героя со всех сторон. К тому же я всегда любил фантастику, а тема мультивселенных выглядит особенно интригующей. Прикольно же с помощью кино посмотреть на параллельные миры",
- отметил Табаков.
Актер сыграет роль путешественника по параллельным мирам в сериале с сочетанием высокотехнологичной фантастики и уникальной концепции о вечных человеческих ценностях. Герой Табакова всего за 10 серий пройдет путь от обычного "ботаника" до спасителя Вселенной. Шоураннеры отметили, что у артистов будет возможность сыграть сразу несколько версий своего персонажа.