Табаков покорит параллельные миры в сериале "Суперпозиция"

"Это - главная роль, и это - масштаб проекта, возможность пройти длинный путь и показать героя со всех сторон. К тому же я всегда любил фантастику, а тема мультивселенных выглядит особенно интригующей. Прикольно же с помощью кино посмотреть на параллельные миры",