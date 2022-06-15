Том Хиддлстон высказался о бисексуальности своего персонажа

Том Хиддлстон вступил в кинематографическую вселенную Marvel, дебютировав в 2011 году в фильме «Тор» , где сыграл Локи, брата Бога-громовержца. Спустя десятилетие у персонажа появился собственный сериал с одноимённым названием, где подробнее раскрылся его характер, а также романтические предпочтения.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Во время одного из интервью с Variety актёр заявил, что был очень рад такому повороту событий, так как сам давно изучал скандинавскую мифологию и предполагал нетрадиционную ориентацию Локи.

«В самом начале я искал множество информации в справочниках и старинных мифах. Сразу стало понятно, что Локи довольно флюидный персонаж во всём, в том числе и что касается гендера и сексуальных предпочтений»,

— заявил Хиддлстон.

Когда эта сторона персонажа начала исследоваться в сериале «Локи», вышедшем на Disney+, актёр очень обрадовался, что теперь они будут наиболее верны первоисточнику. Кроме того, по мнению Тома, важно оставаться в тренде и поднимать те проблемы, которые важны для общества в настоящий момент.

Нельзя поспорить с тем, что проблема гендера и сексуальной идентичности сейчас стоит очень остро, несмотря на многие послабления в либеральных странах.

«Это всего лишь маленький шаг. Нам предстоит сделать ещё очень много. Но кинематографическая вселенная Marvel должна отражать состояние мира, в котором мы живём. Было огромной честью привнести всё это на экран. Лично для меня это очень важно, как и для Кейт Херрон (режиссер) и Майкла Валдрона (создатель)»