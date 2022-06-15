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20 минут назад

На создание российских сериалов выделят огромный бюджет

РИА "ФедералПресс"

На ПМЭФ-2022 во время сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), заявил о том, что не менее половины бюджета этого года они направят на создание сериалов.

На создание российских сериалов выделят огромный бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инвестиции не уменьшаются, количество хороших проектов растет с каждым годом. Три года назад у нас были вопросы к проектам, которые подавались на наш конкурс, два года назад их стало меньше, а в этом году было уже вполне себе интересно»,

– сказал он.

По мнению Гореславского, запрос на российское производство сериалов есть, и он довольно большой. Также есть средства, которыми можно «запитать индустрию», причем, не только ресурсы ИРИ, но и частные инвестиции.

«В прошлом году бюджет ИРИ был совокупно 10 млрд рублей, в этом году – 15 млрд рублей, на следующий год, надеемся, она будет не ниже»,

– сказал он. Гореславский также отметил, что в сериальный контент в 2021 году ИРИ инвестировал от 5 до 5,5 млрд рублей. В текущем году также составит не менее половины бюджета. По его мнению, эффект от вложений будет виден через 1-2 года.

Сериалы,Алексей Гореславский,
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