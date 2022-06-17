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5 часов назад

Онлайн-кинотеатры России увеличили закупки сериалов из Турции

RusTurkey.comиещё 1

Российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки контента из Турции и Южной Кореи, пишет РБК.

Онлайн-кинотеатры России увеличили закупки сериалов из Турции
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

По информации издания, увеличение закупок южнокорейских и турецких фильмов связано с уходом из российских онлайн-кинотеатров американских и европейских студий.

Как показало исследование, по итогам второго квартала 2022 года на платформах ivi и okko количество турецкого контента выросло почти в два раза. Корейских фильмов и сериалов за этот же период стало больше в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом. Но активнее всего такой контент закупают сервисы Wink и Premier.

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