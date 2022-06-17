Онлайн-кинотеатры России увеличили закупки сериалов из Турции

Как показало исследование, по итогам второго квартала 2022 года на платформах ivi и okko количество турецкого контента выросло почти в два раза. Корейских фильмов и сериалов за этот же период стало больше в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом. Но активнее всего такой контент закупают сервисы Wink и Premier.