Бортич и Янковский расследуют жестокие убийства

В Москве начались съемки нового восьмисерийного проекта more.tv «Фишер», рассказывающего о самом страшном серийном убийце в истории СССР Сергее Головкине.

Фото: New Magazine New Magazine

В детективном триллере, основанном на реальных событиях, главные роли исполняют Иван Янковский (« Домашнее поле» ), Александра Бортич (« Холоп» ) и Александр Яценко (« Аритмия» ).

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Премьера проекта, созданием которого занимается кинокомпания Art Pictures Vision совместно со Студией 812 по заказу НМГ Студии, состоится в 2022 году эксклюзивно на more.tv.

«Фишер» — мрачный и брутальный триллер, отсылающий к такой классике жанра, как «Настоящий детектив» и «Охотник за разумом».

Поскольку важную часть этой истории составляют детский взгляд на произошедшее и почти что мистическая мифология, сформировавшаяся вокруг серийного убийцы, «Фишер» вызывает ассоциации и с романом «Оно» Стивена Кинга. 1986 год.

В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала. Вячеслав Муругов, генеральный продюсер:

«Не сомневаюсь, что сериал станет достойным дополнением к хитам more originals. „Фишер“ — история, в реальность которой было бы невозможно поверить, если бы события, по которым создан проект, не происходили в действительности. Мистическая, леденящая кровь и смертельно опасная: Фишер был одним из тех неуловимых преступников, рассказы о деяниях которых передавались из уст в уста, превращаясь в городскую легенду» .

Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер:

«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ. Уверен, что эти вопросы и этот подход к материалу сделают „Фишера“ ярким продолжением линейки оригинальных драматических проектов more.tv» .

Режиссеры проекта — Сергей Тарамаев и Любовь Львова.