В древнем храме Костромы снимают сериал с Юлией Снигирь

Кроме того, накануне съемочная группа завершила работу в храме Воскресения Христова на Дебре. Там снимали сцены, где маленький Федя Шаляпин пел в церковном хоре на литургии. Это, кстати, реальный факт биографии артиста. В детстве его взяли певчим в церковный хор в Казани.

“Было очень интересно и увлекательно смотреть как делают настоящее кино. Тем более наш храм теперь узнает вся Россия. Последний раз в кадр наш храм попал в 1984 году во время съемок фильма «Жестокий романс», это было еще в СССР”, — написали в официальной группе храма.