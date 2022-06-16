В древнем храме Костромы снимают сериал с Юлией Снигирь

В Костроме снимают сериал “Шаляпин”, узнал KOSTROMA.TODAY.
Он посвящен жизни и творчеству великого оперного певца.
Прямо сейчас идут съемки на проспекте Мира, где для автомобилей перекрыли движение.
Кроме того, накануне съемочная группа завершила работу в храме Воскресения Христова на Дебре. Там снимали сцены, где маленький Федя Шаляпин пел в церковном хоре на литургии. Это, кстати, реальный факт биографии артиста. В детстве его взяли певчим в церковный хор в Казани.
“Было очень интересно и увлекательно смотреть как делают настоящее кино. Тем более наш храм теперь узнает вся Россия. Последний раз в кадр наш храм попал в 1984 году во время съемок фильма «Жестокий романс», это было еще в СССР”, — написали в официальной группе храма.
Кстати, главные роли в сериале играют Юлия Снигирь, Ян Цапник, Ирина Пегова, Катерина Шпица и другие.