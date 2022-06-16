Онлайн-кинотеатры увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции

Это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий.

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Как следует из подсчётов агентства TelecomDaily, сделанных для РБК, количество наименований корейского контента на платформе ivi по итогам второго квартала выросло почти в полтора раза и достигло 260 картин.

Аналогичная динамика наблюдается у Okko: 246 наименований против 178 годом ранее. Но активнее всего такие фильмы и сериалы закупают принадлежащий «Ростелекому» сервис Wink: рост в 1,6 раза — до 180 кинопродуктов, и управляемый «Газпромом-Медиа» «Премьер».

Почти вдвое увеличилось и число турецких фильмов и сериалов, хотя в абсолютных значениях предложение уступает корейскому.