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6 часов назад

Первый отечественный сериал о регби выходит на телеэкраны 20 июня

Чемпионат.com

20 июня в 22:00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера «Регби» с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной и Сергеем Селиным в главных ролях. Дату выхода телесериала на матче чемпионата России по регби между московским ЦСКА и красноярским «Енисей-СТМ» 5 июня объявил популярный российский музыкант Баста. Выступая перед спортсменами и зрителями, автор саундтрека к сериалу «Регби» Василий Вакуленко пригласил всех стать свидетелями яркой спортивной истории и понаблюдать за непридуманной жизнью в кадре в формате замечательного сериала.

В прокат выходит первый отечественный сериал о регби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спортивная драма получила рейтинг 8.0 на Кинопоиске и положительные отзывы критиков после показа на онлайн-платформе more.tv. Сериал снимали больше года на территории московских стадионов «Фили» и «Слава» при поддержке Федерации регби России и клуба ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке. Также в съёмках принимали участие игроки женских и мужских клубов: «Армейцы», «Московские драконы», «Спартак», «Фили», «Локомотив», «Слава», «МГУ», «МИФИ», «Торпедо» и представители других клубов. В кадр попало больше 130 московских локаций: стадионы «Фили», «Слава» и «Вымпел», спортивный центр «Ватутинки», спортивный комплекс (гимнастический), дворец спортивных единоборств ЦСКА, парк-отель «Покровское» и другие объекты.

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По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас), который по вечерам вынужден драться ещё и на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби помогает героям найти дорогу к себе.

За время съемок актер вместе с коллегами стал поклонником регби. По словам президента регби-клуба ЦСКА Алексея Митрюшина, популярность регби в стране растёт, в том числе благодаря спортивной драме: «Миллионы людей посмотрели сериал на more.tv и смогли прочувствовать, какой это фантастический вид спорта. И я уверен, что именно это дало толчок стремительному развитию регби в России».

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