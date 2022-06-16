Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
8 минут назад

Когда выйдет второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Popcake.tv

Сериал «Игра в кальмара», вышедший на Netflix 17 сентября 2021 года в одночасье стал невероятно популярен по всему миру, выведя снявшихся в нём актёров на совершенно новый уровень.

Когда выйдет второй сезон сериала «Игра в кальмара»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Так, например, модель Чон Хо Ён (Jeong Ho-yeon) до сих пор не может поверить в количество предложений от брендов и именитых режиссёров, поступающих к ней ежедневно.

На днях стриминговый сервис опубликовал новость о том, что второй сезон сериала всё-таки состоится, причём к своим ролям вернутся многие актёры.

Среди них, как сообщается на данном этапе, точно будет Ли Джон Джэ (Lee Jeong-jae), сыгравший главную роль, и Кон Ю (Gong Yoo). На официальных каналах Netflix вышло промо, где в глазу куклы из первой игры появляется цифра 2.

«Интересно, смогут ли они повторить успех первого сезона и остаться на столь же высоком уровне?»

— пишут фанаты в комментариях.

Пока что известно, что в сериале появятся и новые персонажи-игроки, а также создателями были придуманы новые игры и головоломки, которых зрители не видели ранее. Вдохновение, как и раньше, черпается из корейской культуры.

«В общей сложности потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара». И всего 12 дней, чтобы сериал стал самым популярным проектом Netflix. Как сценарист, режиссер и продюсер я хоте лбы сказать огромное спасибо фанатам по всему миру»,

— написал создатель сериала Хван Дон-Хёк (Hwang Dong-hyeok).

Он подтвердил возвращение Ги-хуна и человека в костюме, а также объявил о предстоящем знакомстве зрителей с «бойфрендом» куклы Ён Хи. В общем, новый сезон обещает быть захватывающим и полным новинок. Что же касается сроков, ждать продолжения «Игры в кальмара» стоит не ранее конца этого года или даже начала следующего, ведь пока он даже не был запущен в производство.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители