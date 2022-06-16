Когда выйдет второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара», вышедший на Netflix 17 сентября 2021 года в одночасье стал невероятно популярен по всему миру, выведя снявшихся в нём актёров на совершенно новый уровень.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Так, например, модель Чон Хо Ён (Jeong Ho-yeon) до сих пор не может поверить в количество предложений от брендов и именитых режиссёров, поступающих к ней ежедневно.

На днях стриминговый сервис опубликовал новость о том, что второй сезон сериала всё-таки состоится, причём к своим ролям вернутся многие актёры.

Среди них, как сообщается на данном этапе, точно будет Ли Джон Джэ (Lee Jeong-jae), сыгравший главную роль, и Кон Ю (Gong Yoo). На официальных каналах Netflix вышло промо, где в глазу куклы из первой игры появляется цифра 2.

«Интересно, смогут ли они повторить успех первого сезона и остаться на столь же высоком уровне?»

— пишут фанаты в комментариях.

Пока что известно, что в сериале появятся и новые персонажи-игроки, а также создателями были придуманы новые игры и головоломки, которых зрители не видели ранее. Вдохновение, как и раньше, черпается из корейской культуры.

«В общей сложности потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара». И всего 12 дней, чтобы сериал стал самым популярным проектом Netflix. Как сценарист, режиссер и продюсер я хоте лбы сказать огромное спасибо фанатам по всему миру»,

— написал создатель сериала Хван Дон-Хёк (Hwang Dong-hyeok).